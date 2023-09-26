Рух проводив другий матч у поточному розіграші Кубка України. Раніше львів'яни розібрались з представником Другої ліги – Скалою 1911. Підопічні Пономорьова демонструють симпатичний футбол, а на вихідних ще й відібрали очки в Шахтаря. Натомість Олександрія дебютувала в Кубку після жахливої поразки від Чорноморця. Безвиграшна серія "аграріїв" в УПЛ сягнула шести поєдинків. Ба більше, Ротань начебто намагався подати у відставку. Словом, команди підійшли до гри у кардинально різних настроях.

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Вже на 2-й хвилині у штрафному Олександрії було гаряче. Плюман класно виконав стандарт, Дідик переправив на дальню стійку, а Слюбик не встиг замкнути. Шулянський відповів дальнім ударом над поперечкою. На старті гри гості більше контролювали м'яч, однак львів'яни швидко перехопили ініціативу. Після деякого затишшя команди обмінялись напівмоментами. Шулянський красиво прокинув м'яча поміж ніг Альварензі, та його передачу заблокували. Натомість Теслюк вимагав пенальті у боротьбі з захисником – арбітр промовчав.

На 19-й хвилині Ротаню довелося проводити екстрену заміну. Білошевський не зміг продовжити гру через травму. Ближче до середини першого тайму Рух заграв набагато гостріше. Теслюк і Квасниця удвох розірвали оборону Олександрії, проте Денис не влучив у дальній з правого краю штрафного. Згодом Мисик влучно вистрелив під поперечку, а рефері скасував божевільний гол через офсайд. Схоже, справедливо.

Господарі продовжували тиснути, активно пресингували... і ледь не пропустили. На 36-й Смирний з кількох метрів пробив прямісінько у Ледвія. За мить Рух врятувала стійка. Андрейчук після передачі активного Шулянського цілив у дальній, на заваді став каркас. Попри хороші моменти, до перерви команди не забивали.

Одразу по перерві Мисик з лінії штрафного потужно стріляв по воротах Олександрії – лише реакція Єрмакова, який перевів на кутовий, врятувала від гола. Господарі продовжили тиснути і пристрілюватись. На 60-й хвилині Квасниця заробив небезпечний стандарт на лінії штрафного: Рух вирішив пробити без свистка, спрацював ефект несподіванки і Климчук, вибігши сам на сам, пробив з гострого кута повз ворота. За мить Юрій впав у боротьбі з суперником, але арбітр пенальті не призначив. За 20 хвилин другого тайму підопічні Ротаня спромоглись лише на один кволий стандарт – Ледвій контролював спробу закрутити під поперечину.

В середині тайму Федор перспективно прострілював у воротарський, Єрмаков зіграв невпевнено, але ніхто з львів'ян не підтримав атаку. За мить він у карколомному стрибку врятував після навісу з кутового, вибивши сферу кулаком, а згодом зреагував на зрізку від свого ж гравця у правий кут. Олександрія у ці хвилини виглядала вже традиційно для останніх матчів жалюгідно – грав лише Єрмаков, який, до слова, у цьому поєдинку дебютував за основу "містян".

На 85-й хвилині вже гравець Олександрії впав у зіткненні у штрафному Руха – знову без реакції рефері. На останніх хвилинах Климчук знайшов Квасницю у воротарському суперника і той з гострого кута пробивав – захисник встиг заблокувати і вибити на кутовий. Кинджальний випад Олександрії – і вже Кулаковський безперешкодно стріляв у лівий кут, бракувало лічених сантиметрів.

Всі чекали екстратаймів, але на четвертій доданій хвилині сталось щось неймовірне: після навісу зі штрафного капітан Руха Марко Сапуга зрізав м'яч у власні ворота, вибивши львів'ян з подальшого розіграшу Кубка України. Яке прикре самогубство...

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