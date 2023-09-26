"Задержки зарплаты? Я не должен это комментировать, все понимают, какая ситуация в стране.

Александрия задолжала работникам зарплату за 4 месяца, – источник

Мы делаем свое дело, а руководство – свое. Пусть есть задержки, но это можно исправить.

Задачи на сезон? Думаю, не стоит на молодых игроков давить еще какими-то требованиями. На них и так большое давление", – сказал Ротань в комментарии YouTube-каналу УПЛ-ТБ.

Напомним, Александрия прошла Рух в 1/8 финала Кубка Украины благодаря автоголу в добавленное время и праздновала первую победу в последних семи матчах сезона.

Александрия выбила Рух из Кубка Украины благодаря автоголу капитана в добавленное время – нелогичная победа Ротаня и Ко