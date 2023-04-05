Італійська фінансова поліція провела обшуки в штаб-квартирах Роми, Лаціо і Салернітани у зв'язку з двома новими розслідуваннями про приріст капіталу.

Як інформує ANSA, ці клуби підозрюють у штучному завищенні трансферної вартості гравців із 2017 по 2021 рік. Прокурор Рима провів обшуки в офісі Роми, а прокурор Тіволі вирушив до офісів Лаціо і Салернітани.

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Обшуки були проведені для отримання документів, що стосуються трансферів гравців, угод між клубами і деякими їхніми гравцями, а також платежів, здійснених клубами.

Салернітана вже опублікувала офіційну заяву, в якій заявила, що клуб і нинішні власники, які придбали клуб у Клаудіо Лотіто в 2021 році, не мають відношення до звинувачень. Керівництво "морських коників" має намір співпрацювати зі слідством.

Нагадаємо, що за аналогічні порушення Ювентус був позбавлений 15 очок у Серії А у поточному сезоні.

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