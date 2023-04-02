Серія А, 28-й тур

Болонья – Удінезе – 3:0

Голи: Пош, 3, Моро, 12, Барроу, 49

Монца – Лаціо – 0:2

Голи: Родрігес, 13, Мілінковіч-Савіч, 56

Спеція – Салернітана – 1:1

Голи: Шомуродов, 70 – Кальдара, 43 (аг.)

Рома – Сампдорія – 3:0

Голи: Вейналдум, 57, Дибала, 88 (п.), Ель-Шаараві, 90+4

Вилучення: Мурільйо, 52 (Сампдорія, друга жовта картка)

Інтер на власному полі сенсаційно поступився Фіорентині і втратив шанс піднятись на другу сходинку Серії А

День відкривали середняки Болонья та Удінезе. "Россоблу" набрали всього очко у попередніх трьох турах, натомість суперник міг похизуватися двома перемогами поспіль. Старт зустрічі зруйнував усі передматчеві тенденції. Вже до 12-ї хвилини Болонья здобула комфортну перевагу у 2 голи. Пош відкрив рахунок розкішною гарматою з 30 метрів. Успіх господарів закріпив Моро, який прибрав захисника і також ефектно пробив з-за меж карного майданчика.

В дебюті другої половини Удінезе пропустив утретє. Мусса Барроу до двох асистів додав власний гол – 3:0. Перемога дозволила Болоньї випередити Удінезе і вирватися на восьму сходинку. Фріульці йдуть десятими, але до кінця туру можуть впасти нижче.

Лаціо на виїзді впевнено розібрався з Монцою. Підопічні Мауріціо Саррі забили по голу у кожному з таймів, втримавши свої ворота на замку. Перемога дозволила скористатись вчорашньою осічкою Інтера, який вдома програв Фіорентині, і відірватись від Індзагі і Ко вже на 5 очок.

Спеція на своєму полі врятувала нічию з Салернітаною. Практично рівний перший тайм завершився автоголом від Кальдара. В середині другої сорокап'ятихвилинки Шомуродов скористався кричущою помилкою захисника, вкрав сферу і відновив статус-кво. Мальдіні згодом мав виводити "орлят" вперед, але зі штрафного влучив у поперечину. Не реалізував свій моменті і Екдаль, вже у падінні проштовхуючи м'яч у сітку – на заваді стала стійка. Український півзахисник Віктор Коваленко вийшов в основі і був замінений після перерви. SofaScore оцінила дії нашого співвітчизника в 6,3 бала – ця оцінка стала найгіршою в команді.

У ще одному матчі Рома здолала Сампдорію. "Вовки" зуміли розпакувати ворота однієї з найгірших команд Серії А лише у другому таймі після того, як опинились у більшості – за другу жовту картку був вилучений Мурільйо (хоча за ударами на той момент римляни переважали суперника уп'ятеро). Наприкінці матчу Вейналдум (автор першого гола) заробив пенальті, який чітко реалізував Дибала. Вже у доданий час Ель-Шаараві забив останній цвях у домовину Сампдорії, залишивши її передостанньою. Рома ж увірвалась у топ-4 Серії А і уповає на Наполі, який сьогодні зіграє з головним конкурентом "вовків" Міланом.

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