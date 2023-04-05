В офисах Ромы, Лацио и Салернитаны прошли обыски – клубы могут повторить судьбу Ювентуса
Итальянская финансовая полиция провела обыски в штаб-квартирах Ромы, Лацио и Салернитаны в связи с двумя новыми расследованиями о приросте капитала.
Согласно ANSA, эти клубы подозреваются в искусственном завышении трансферной стоимости игроков с 2017 по 2021 год. Прокурор Рима провёл обыски в офисе Ромы, а прокурор Тиволи отправился в офисы Лацио и Салернитаны.
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Обыски были проведены для получения документов, касающихся трансферов игроков, соглашений между клубами и некоторыми их игроками, а также платежей, произведенных клубами.
Салернитана уже опубликовала официальное заявление, в котором заявила, что клуб и нынешние владельцы, которые приобрели клуб у Клаудио Лотито в 2021 году, не имеют отношения к обвинениям. Руководство "морских коньков" намерено сотрудничать со следствием.
Напомним, что за аналогичные нарушения Ювентус был лишен 15 очков в Серии А в текущем сезоне.
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