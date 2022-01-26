Рух запросив ще одного іноземця у зимове трансферне вікно.

Новачком львів'ян став 23-річний лівий захисник Лассана Фай, повідомляє офіційний сайт клубу.

Рух оформив перший зимовий трансфер, підписавши французького вінгера з досвідом виступів за збірну

Оборонець виховувався у низці нідерландський клубів – Спарта, Вітесс та ПСВ. На рівні Ередивізі награв 55 матчів, відзначився 2 асистами. Фай перебував у статусі вільного агента з липня, коли завершився його контракт з роттердамською Спартою.

Нагадаємо, Рух зустрів зимову паузу на 11-й сходинці УПЛ, маючи в активі 18 очок.

Трансфери УПЛ зима-2022 – Динамо продало Миколенка і скидає баласт, два бразильці в Шахтарі та інші переходи