"Шаран пішов у Минай. Я йому сказав: "Володю, там немає футболістів, ти нічого не зробиш".

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На що сподіватись, на фізику? Ну одну гру викладуться, пробігають. А далі що? Вони моменту не можуть створити, щоб забити. Про що ще можна говорити?" – сказав Сабо у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, Минай пішов на зимову паузу на п'ятнадцятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 10 очок. У другій частині сезону вивести закарпатців з затяжної кризи спробує Володимир Шаран, який очолив "лисів" 14 січня.

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