"В Минаї немає футболістів": Сабо пророкує Шарану долю Шевченка в Дженоа
Колишній український тренер, а нині експерт каналів "Футбол" Йожеф Сабо впевнений, що закарпатський клуб не втримається в українській Прем'єр-лізі.
"Шаран пішов у Минай. Я йому сказав: "Володю, там немає футболістів, ти нічого не зробиш".
Минай програв у першому матчі під керівництвом Шарана – кривдником закарпатців став угорський Дебрецен
На що сподіватись, на фізику? Ну одну гру викладуться, пробігають. А далі що? Вони моменту не можуть створити, щоб забити. Про що ще можна говорити?" – сказав Сабо у коментарі FootBoom.
Нагадаємо, Минай пішов на зимову паузу на п'ятнадцятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 10 очок. У другій частині сезону вивести закарпатців з затяжної кризи спробує Володимир Шаран, який очолив "лисів" 14 січня.
Трансфери УПЛ зима-2022 – Динамо лише відпускає, Шахтар із двома бразильцями, активізація інших клубів – всі переходи