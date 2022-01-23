Спаринг "лисів" проти угорців завершився мінімальною поразкою. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Дебрецен (Угорщина) – Минай (Україна) – 1:0

Гол: Уграї, 36

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У першому контрольному поєдинку Минай на полі суперника поступився угорському Дебрецену. Долю матчу виирішив єдиний гол, який було забито в середині першого тайму.

Підопічні Володимира Шарана мали кілька моментів, аби як мінімум врятувати нічию, але своїми шансами не скористались Євген Селезньов, Ельдар Кулієв та Антон Байдал. Після гри з Дебреценом закарпатці повернуться в Україну, де 28 січня проведуть спаринг проти Ужгорода.

Нагадаємо, на зимову паузу Минай пішов на передостанній сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 10 очок.

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