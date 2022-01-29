Бывший украинский тренер, а ныне эксперт каналов "Футбол" Йожеф Сабо уверен, что закарпатский клуб не удержится в украинской Премьер-лиге.

"Шаран пошел в Минай. Я ему сказал: "Володя, там нет футболистов, ты ничего не сделаешь".

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На что надеяться, на физику? Ну одну игру выложатся, пробегают. А дальше что? Они момент не могут создать, чтобы забить. О чем еще говорить можно?" – сказал Сабо в комментарии FootBoom.

Напомним, Минай ушел на зимнюю паузу на пятнадцатой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 10 очков. Во второй части сезона вывести закарпатцев из затяжного кризиса попробует Владимир Шаран, возглавивший "лисов" 14 января.

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