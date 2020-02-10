"В Милане появился новый король", – Лукаку бросил вызов Ибрагимовичу

Феерическое миланское дерби уже завершилось, но эмоции после игры не утихают.

Интер совершил впечатляющий камбэк в поединке 23-го тура Серии А против Милана (4:2), где Лукаку отметился заключительным голом.

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Нападающий "нерадзурри" опубликовал в Twitter фото с матча, где он на угловом флажке поднимает свою футболку, подписав фотографию: "В городе новый король". Напомним, возвращение Златана Ибрагимовича в Милан, анонсировали как "приход короля".

После 23-х туров чемпионата Италии Интер возглавляет турнирную таблицы, опережая Ювентус по дополнительным показателям. Милан расположился на 10-й строчке.

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