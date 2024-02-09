Український півзахисник Максим Деркач покинув Ешторіл, повідомляє Sport24.ua.

Син Шевченка подав документи на отримання українського громадянства – ще один крок назустріч збірній України, – ЗМІ

Контракт 18-річного вінгера з португальцями був розрахований до закінчення сезону, однак сторони вирішили припинити співпрацю достроково.

Нагадаємо, Деркач виступав за команду U-23 з літа 2023-го, але мав дуже мало ігрової практики. В Україні до початку повномасштабного вторгнення він перебував у системі Шахтаря.

До слова, Деркача викликали до юнацьких збірних України. Зокрема, за команду U-19 він провів два поєдинки, у яких відзначився голом. Торік він забив м'яч у ворота Словаччини у матчі кваліфікації юнацького Євро.

Додамо, що доросла команда Ешторіла у поточному сезоні чемпіонату Португалії перебуває на 13-му місці (за два кроки від зони вильоту). Минулу кампанію команда завершила на 14-й позиції турнірної таблиці елітного дивізіону.

Результати жеребкування Ліги націй 2024/25 – Україні пощастило уникнути гранда, група смерті в елітному дивізіоні