Відомий український нападник Олег Саленко не вірить у перспективи команди Ігора Йовічевіча у найпрестижнішому євротурнірі.

"Шахтар в УПЛ мало забиває, але компенсує це надійною грою в захисті. Оборону "гірників" цементують досвідчені Степаненко та Матвієнко. Команда Йовічевіча наразі діє за принципом: головне – не пропустити, а в атаці свій шанс, бодай один, знайдемо.

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У першому турі не дуже вийшло, але надалі цей механізм працює – забивають навіть вдесятьох.

Думаю, що в Лізі чеміонів Шахтарю нічого не світить. Тому "гірники" роблять ставку на чемпіонат України. Їх відрив від Динамо становить вже сім очок, і надалі Шахтар буде намагатися брати максимум балів, не особливо зважаючи на вишуканість гри", – сказав Саленко у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, вже у вівторок, 6 вересня, Шахтар розпочне свій шлях у групі Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг. Початок зустрічі о 22:00.

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