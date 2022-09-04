УЄФА оголосив склад суддівської бригади на стартовий поєдинок групового етапу ЛЧ між німецькою та українською командами.

Головним арбітром матчу стане 34-річний португальський рефері Жоау Пінейру, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Бруно Алвеш Жезус та Лусіано Майя. Четвертим арбітром призначений Антоніо Нобре. За VAR відповідатиме Тьягу Мартінш.

До слова, Пінейру лише одного разу обслуговував матч за участю української команди – у сезоні 2019/20 він зафіксував бойову нічию 2:2 між Олександрією та Сент-Етьєном у групі Ліги Європи.

Нагадаємо, поєдинок РБ Лейпциг – Шахтар відбудеться у вівторок, 6 вересня. Початок зустрічі о 22:00.

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