Известный украинский нападающий Олег Саленко не верит в перспективы команды Игора Йовичевича в самом престижном евротурнире.

"Шахтер в УПЛ мало забивает, но компенсирует это надежной игрой в защите. Оборону "горняков" цементируют опытные Степаненко и Матвиенко. Команда Йовичевича действует по принципу: главное – не пропустить, а в атаке свой шанс, хоть один, найдем.

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В первом туре не очень получилось, но дальше этот механизм работает – забивают даже вдесятером.

Думаю, что в Лиге чемпионов Шахтеру ничего не светит. Поэтому "горняки" делают ставку на чемпионат Украины. Их отрыв от Динамо составляет уже семь очков, и в дальнейшем Шахтер будет пытаться брать максимум баллов, не особо обращая внимание на изысканность игры", – сказал Саленко в комментарии FootBoom.

Напомним, уже во вторник, 6 сентября, Шахтер начнет свой путь в группе Лиги чемпионов против РБ Лейпциг. Начало встречи в 22:00.

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