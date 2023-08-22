Наставник Аль-Насра Луїш Каштру вирішив виключити з заявки на азійську Лігу чемпіонів одного з лідерів команди.

Азійська футбольна конфедерація має чіткі правила щодо своїх змагань. В регламенті прописано, що лише п'ять гравців, які народилися за межами азійського континенту, можуть грати в Лізі чемпіонів.

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Як повідомляє Sport, Кріштіану Роналду, Мане, Секо Фофана, Брозовіч та Теллес мають пріоритет при реєстрації на ЛЧ. Через європейських новачків наставник Аль-Насра Лаїш Каштру не включить в заявку лідера Таліску.

Бразилець перейшов в саудівський клуб задовго до зіркових трансферів. В активі Таліски 44 голи в 67 матчах за Аль-Наср.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду і Ко зіграють у кваліфікації азійської Ліги чемпіонів 22 серпня проти Шабаб Аль-Ахлі.

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