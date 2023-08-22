Наставник Аль-Насра Луиш Каштру решил исключить из заявки на азиатскую Лигу чемпионов одного из лидеров команды.

Азиатская футбольная конфедерация имеет четкие правила относительно своих соревнований. В регламенте прописано, что только пять игроков, которые родились за пределами азиатского континента, могут играть в Лиге чемпионов.

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Как сообщает Sport, Криштиану Роналду, Мане, Секо Фофана, Брозович и Теллес имеют приоритет при регистрации на ЛЧ. Из-за европейских новичков наставник Аль-Насра Лаиш Каштру не включит в заявку лидера Талиску.

Бразилец перешел в саудовский клуб задолго до звездных трансферов. В активе Талиски 44 гола в 67 матчах за Аль-Наср.

Напомним, что Криштиану Роналду и Ко сыграют в квалификации азиатской Лиги чемпионов 22 августа против Шабаб Аль-Ахли.

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