Рамос не може знайти новий клуб – суперник Динамо відмовився від зіркового іспанця через непомірні апетити
Захисник Серхіо Рамос продовжить шукати нову команду.
Іспанський іменитий гравець після відходу з ПСЖ залишається у статусі вільного агента. Серхіо Рамоса пов'язували з Севільєю, втім, повернутися в Іспанію не вдалося.
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Іншим варіантом захисника був Бешикташ. У своїх соцмережах турецький гранд повідомив, що припинив всі перемовини з Рамосом, оскільки фінансові запити іспанця не задовольнили керівництво клубу. Через ті самі причини Бешикташ відмовився від нападника Аль-Насра Таліски, за яким уважно стежили.
Нагадаємо, що Бешикташ зіграє проти київського Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч заплановано на 24 серпня.
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