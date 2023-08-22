Іспанський іменитий гравець після відходу з ПСЖ залишається у статусі вільного агента. Серхіо Рамоса пов'язували з Севільєю, втім, повернутися в Іспанію не вдалося.

Динамо – Бешикташ: де дивитися матч Ліги конференцій

Іншим варіантом захисника був Бешикташ. У своїх соцмережах турецький гранд повідомив, що припинив всі перемовини з Рамосом, оскільки фінансові запити іспанця не задовольнили керівництво клубу. Через ті самі причини Бешикташ відмовився від нападника Аль-Насра Таліски, за яким уважно стежили.

Нагадаємо, що Бешикташ зіграє проти київського Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч заплановано на 24 серпня.

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