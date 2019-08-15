В Колумбії гравець відзначився шедевральним голом, обігравши 7 суперників

Гравець колумбійського Норте де Сантадер Андерсон Діас відзначився неймовірним голом у матчі чемпіонату Колумбії.

Андерсон Діас продемонстрував фантастичний дриблінг, обігравши сімох суперників і розстрілявши ворота з мінімальної відстані.

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Гравець почав прориватись до штрафного, обігруючи суперників один за одним. Посадивши воротаря суперників, Діас не завершив зі знущанням, дочекався поки останній захисник піде в підкат, і лише після цього з метра розстріляв ворота.

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Відзначимо, що його Норте де Сантадер цей гол ніяк не допоміг – команда поступилась 2:3.