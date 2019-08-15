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В Колумбії гравець відзначився шедевральним голом, обігравши 7 суперників

12:19 806 Читать на русском
В Колумбії гравець відзначився шедевральним голом, обігравши 7 суперників
Андерсон Діас (ліворуч) / соцмережі

Гравець колумбійського Норте де Сантадер Андерсон Діас відзначився неймовірним голом у матчі чемпіонату Колумбії.

Андерсон Діас продемонстрував фантастичний дриблінг, обігравши сімох суперників і розстрілявши ворота з мінімальної відстані.

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Гравець почав прориватись до штрафного, обігруючи суперників один за одним. Посадивши воротаря суперників, Діас не завершив зі знущанням, дочекався поки останній захисник піде в підкат, і лише після цього з метра розстріляв ворота.

Колумбія вилетіла з Копа Амеріка, встановивши унікальне досягнення – такого не було майже 100 років

Відзначимо, що його Норте де Сантадер цей гол ніяк не допоміг – команда поступилась 2:3.

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