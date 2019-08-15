В Колумбии игрок отметился шедевральным голом, обыграв 7 соперников

Игрок колумбийского Норте де Сантадер Андерсон Диас отличился невероятным голом в матче чемпионата Колумбии.

Андерсон Диас продемонстрировал фантастический дриблинг, обыграв семь соперников и расстреляв ворота с минимального расстояния.

Желали повторить судьбу Эскобара: игрок Колумбии получает смертельные угрозы после незабитого пенальти на Копа Америка

Игрок начал прорываться к штрафной, обыгрывая соперников один за другим. Уложив вратаря соперников, Диас не завершил с издевательством, дождавшись, пока последний защитник пойдет в подкат, и только после этого с метра расстрелял ворота.

Колумбия вылетела с Копа Америка, установив уникальное достижение – такого не было почти 100 лет

Отметим, что его Норте де Сантадер этот гол никак не помог – команда уступила 2:3.