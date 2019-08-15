В Колумбии игрок отметился шедевральным голом, обыграв 7 соперников

Игрок колумбийского Норте де Сантадер Андерсон Диас отличился невероятным голом в матче чемпионата Колумбии.
Андерсон Диас продемонстрировал фантастический дриблинг, обыграв семь соперников и расстреляв ворота с минимального расстояния.
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Игрок начал прорываться к штрафной, обыгрывая соперников один за другим. Уложив вратаря соперников, Диас не завершил с издевательством, дождавшись, пока последний защитник пойдет в подкат, и только после этого с метра расстрелял ворота.
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Отметим, что его Норте де Сантадер этот гол никак не помог – команда уступила 2:3.