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В Колумбии игрок отметился шедевральным голом, обыграв 7 соперников

12:22 138 Читати українською
В Колумбии игрок отметился шедевральным голом, обыграв 7 соперников
Андерсон Диас (слева) / соцсети

Игрок колумбийского Норте де Сантадер Андерсон Диас отличился невероятным голом в матче чемпионата Колумбии.

Андерсон Диас продемонстрировал фантастический дриблинг, обыграв семь соперников и расстреляв ворота с минимального расстояния.

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Игрок начал прорываться к штрафной, обыгрывая соперников один за другим. Уложив вратаря соперников, Диас не завершил с издевательством, дождавшись, пока последний защитник пойдет в подкат, и только после этого с метра расстрелял ворота.

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Отметим, что его Норте де Сантадер этот гол никак не помог – команда уступила 2:3.

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