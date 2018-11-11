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В Израиле игрок помогал травмированному партнеру, увидел мяч, забил гол и продолжил помогать – курьез дня

15:30 84 Читати українською
В Израиле игрок помогал травмированному партнеру, увидел мяч, забил гол и продолжил помогать – курьез дня
Курьезный гол Хабибу / соцсети

В матче чемпионата Израиля между Маккаби из Нетании и Петах-Тыквы нападающий гостей отличился крайне курьезным голом, когда помогал травмированному партнеру по команде.

В Израиле нападающий Маккаби Петах-Тыква Хабиб Хабибу отличился эпическим поступком в выездном матче чемпионата Израиля против одноклубников из Нетании.

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В конце матча футболист соперника упал в штрафной, и Хабибу подбежал, чтобы помочь игроку, но игра продолжалась. После прострела с фланга голкипер Маккаби Нетания выпустил мяч, который полетел прямо на Хабиба, тот забил гол и вернулся к травмированному партнеру.

Маккаби Петах-Тыква сейчас занимает 6 место в чемпионате, Нетания – 7.

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Мир Маккаби Нетания Маккаби Нетания футбольные курьёзы Видеоновости Маккаби Петах-Тиква Маккаби Петах-Тиква
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