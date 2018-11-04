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Оголена жінка вибігла на поле під час матчу другого дивізіону чемпіонату Нідерландів (18+)

15:47 707 Читать на русском
Оголена жінка вибігла на поле під час матчу другого дивізіону чемпіонату Нідерландів (18+)
Оголена жінка вибігла на поле під час матчу другого дивізіону Нідерландів (18+)

Під час матчу другого дивізіону чемпіонату Голландії Рінгсбургс Бойз – Амстердам (2:6) стався курйозний епізод.

Як повідомляє Tweede Divisie, поєдинок другого дивізіону чемпіонату Нідерландів був призупинений через появу на футбольному полі оголеної жінки, яка вискочила на поле з трибун стадіону. Пізніше ЗМІ опублікували фото жінки і відео інциденту.

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Представниця прекрасної статі пробігла усе поле з прапором і ніхто з стюардів не наважився її зупинити, вона покинула межі поля самостійно.

Теги
Нідерланди футбольні курйози
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