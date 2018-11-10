Відео дня: батько кумедно штовхнув на м'яч свого сина-воротаря, який ловив ґав – суперсейв розриває мережу

У матчі чемпіонату Уельсу серед юнацьких команд (U-10) відбувся непересічний епізод, який полонив користувачів соціальних мереж.

Батько одного з хлопчаків, які захищав ворота, досить оригінально допоміг своєму сину відбити м'яч. Коли малий втратив рамку та відверто ловив ґав, тато вирішив штовхнути своє неуважне чадо на м'яч. Сейв вдався просто розкішний, однак вже за мить суперники таки добили сферу у сітку.

Наймиліше відео дня: Жуніор Мораєс "відбивається" від малюків

Лише за декілька годин кумедне відео зібрало у твіттері декілька тисяч лайків та репостів. "Зразковий батько", – кепкують соцмережі з креативного незнайомця.