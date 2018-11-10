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Відео дня: батько кумедно штовхнув на м'яч свого сина-воротаря, який ловив ґав – суперсейв розриває мережу

20:15 819 Читать на русском
Відео дня: батько кумедно штовхнув на м'яч свого сина-воротаря, який ловив ґав – суперсейв розриває мережу
Батько допоміг своєму сину здійснити сейв

У матчі чемпіонату Уельсу серед юнацьких команд (U-10) відбувся непересічний епізод, який полонив користувачів соціальних мереж.

Батько одного з хлопчаків, які захищав ворота, досить оригінально допоміг своєму сину відбити м'яч. Коли малий втратив рамку та відверто ловив ґав, тато вирішив штовхнути своє неуважне чадо на м'яч. Сейв вдався просто розкішний, однак вже за мить суперники таки добили сферу у сітку.

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Лише за декілька годин кумедне відео зібрало у твіттері декілька тисяч лайків та репостів. "Зразковий батько", – кепкують соцмережі з креативного незнайомця.

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