В Італії з'явився новий підозрюваний у справі про ставки – він грає за Мілан
Прокуратура розслідує здійснення ігрової або букмекерської діяльності з боку захисника Мілана Алессандро Флоренці.
Туринська прокуратура висунула обвинувачення проти правого захисника Мілана Алессандро Флоренці. Гравцеві інкримінується стаття 4 закону 401 про заборону на ставки на спортивні події. Про це інформує Gazzetta dello Sport.
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За цією ж статтею прокуратура Турина звинуватила Сандро Тоналі, Ніколо Дзаньйоло і Ніколо Фаджіолі. Повідомляється, що найближчим часом Флоренці буде викликаний для дачі свідчень.
Нагадаємо, що Алессандро вже третій сезон є гравцем Мілана. Наразі Флоренці не є основним гравцем "россонері" – після важкої травми та затяжного відновлення він програє конкуренцію капітану Мілана Давіде Калабрії.
Він входив до заявки збірної Італії під час переможного для неї чемпіонату Європи 2020 року.
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