Туринская прокуратура выдвинула обвинение против правого защитника Милана Алессандро Флоренци. Игроку инкриминируется статья 4 закона 401 о запрете на ставки на спортивные события. Об этом информирует Gazzetta dello Sport.

Тонали может сыграть в АПЛ, несмотря на 10-месячный бан

По этой же статье прокуратура Турина обвинила Сандро Тонали, Николо Дзаньоло и Николо Фаджиоли. Сообщается, что в самое ближайшее время Флоренци будет вызван для дачи показаний.

Напомним, что Алессандро уже третий сезон является игроком Милана. Сейчас Флоренци не является основным игроком "россонери" – после тяжелой травмы и затяжного восстановления он проигрывает конкуренцию капитану Милана Давиде Калабрии.

Он входил в заявку сборной Италии во время победного для неё чемпионата Европы 2020 года.

Киноклассика ПСЖ и Милана, двойное унижение для Манчестер Юнайтед, респект Дортмунду – лучшие перфомансы недели в ЛЧ