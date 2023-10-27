Хавбек збірної Італії Сандро Тоналі, можливо, ще не зіграв останній матч перед дискваліфікацією.

Тоналі отримав бан на 10 місяців через скандал зі ставками, однак рішення ще не набрало чинності, повідомляє Sky Sports. Італійська влада повинна затвердити дискваліфікацію та повідомити про це Ньюкаслу.

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Футболіст залишається в підвішеному стані та готується до матчу з Вулверхемптоном, який відбудеться в суботу. Головний тренер планує включити Сандро в заявку на матч.

"Ми не отримали жодного офіційного підтвердження від італійської влади. Є висока ймовірність, що Тоналі зможе зіграти завтра. Перед баном мають бути залагоджені деякі деталі. Побачимо", – сказав Едді Хау.