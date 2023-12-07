"З Нещеретом все добре. Він грав, оскільки своїм ставленням до тренувального процесу, своєю працелюбністю заслуговував сьогодні зіграти. З Бущаном теж все добре.

Дубль Волошина і дебютний гол Дячука у відеоогляді матчу Динамо – Металіст 1925 – 4:2

Всі готові вийти на футбольне поле. Ми маємо розуміти, що немає гравців ні в Динамо, ні в світі, які б мали стовідсоткову впевненість у тому, що вони будуть грати.

Як готуватимемося до останньої гри з Оболонню? У штатному режимі. Нічого зайвого, нічого особливого. Все як і завжди. Завтра збираємось на базі. На тих гравців, хто вийшов у стартовому складі, чекає відновлення. У тих, хто вийшов на заміну, просто був у заявці, а також тих, хто не потрапив до заявки, буде повноцінне тренування. Готуємось до гри 11-го числа.

Щодо того, який із чотирьох м'ячів у цій грі особисто мені найбільше сподобався... Кожен забитий гол мені подобається, тим більше якщо він приносить позитивний результат. Хотів би відзначити, що ми нарешті забили після стандартних положень. Довго цього не було. Ще хотілося б, щоб хлопці сміливіше йшли до штрафного майданчика. Ще не бачив як вони пенальті пробивають", – цитує Шовковського офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, після 13-ти зіграних поєдинків кияни набрали 25 очок і піднялись на п'яту сходинку турнірної таблиці УПЛ (в запасі у "біло-синіх" ще три матчі).

Динамо перестріляло Металіст 1925 – перший за три роки асист Супряги допоміг піднятись на п'яте місце