Кияни вийшли вперед вже на початку гри: Волошин втік сам на сам, увірвався у штрафний майданчик і прошив Сидоренка. За десять хвилин Назар оформив дубль, першим встигнувши на добивання. В середині тайму Дмитренко скоротив відставання, вдало відгукнувшись на закидання в район одинадцятиметрової позначки.

Динамо перестріляло Металіст 1925 – перший за три роки асист Супряги допоміг піднятись на п'яте місце

Та не встигли харків'яни як слід відсвяткували, як пропустили третій гол – Ванат головою переправив сферу у сітку після навісу з кутового. Незадового до перерви Бичек заробив другий "гірчичник" і залишив гостей у меншості.

Попри це, на екваторі другої половини зустрічі Ременюк встиг на пас з центра поля і вже в падінні проштовхнув сферу у сітку повз Нещерета, який вийшов далеко з воріт. Динамо могло вирішувати долю матчу набагато швидше, але дозволило остаточно повірити в перемогу лише у доданий час: Супряга на ближній стійці відгукнувся на кутовий і прокинув м'яч далі, де його добив Дячук, оформивши свій перший гол за киян.