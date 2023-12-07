"С Нещеретом все хорошо. Он играл, поскольку своим отношением к тренировочному процессу, своим трудолюбием заслуживал сегодня сыграть. С Бущаном тоже все хорошо.

Дубль Волошина и дебютный гол Дячука в видеообзоре матча Динамо – Металлист 1925 – 4:2

Все готовы выйти на футбольное поле. Мы должны понимать, что нет игроков ни в Динамо, ни в мире, которые бы имели стопроцентную уверенность в том, что они будут играть.

Как будем готовиться к последней игре с Оболонью? В штатном режиме. Ничего лишнего, ничего особенного. Все, как и всегда. Завтра собираемся на базе. На тех игроков, кто вышел в стартовом составе, ждет восстановление. У тех, кто вышел на замену, просто был в заявке, а также тех, кто не попал в заявку, будет полноценная тренировка. Готовимся к игре 11-го числа.

Относительно того, какой из четырех мячей в этой игре лично мне больше всего понравился... Каждый забитый гол мне нравится, тем более если он приносит положительный результат. Хотел бы отметить, что мы наконец-то забили после стандартных положений. Долго этого не было. Еще хотелось бы, чтобы ребята смелее шли к штрафной площадке. Еще не видел как они пенальти пробивают", – цитирует Шовковского официальный сайт Динамо.

Напомним, после 13-ти сыгранных поединков киевляне набрали 25 очков и поднялись на пятую строчку турнирной таблицы УПЛ (в запасе у "бело-синих" еще три матча).

Динамо перестреляло Металлист 1925 – первый за три года ассист Супряги помог подняться на пятое место