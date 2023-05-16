"Ми тоді тяжко розпочали, плюс наприкінці мали непорозуміння між українцями та легіонерами. Блохін як тренер був трохи старомодним.

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Потім прийшов Сергій Ребров. Він був сучасним, грав у Європі, розумів європейський менталітет. До того ж, він українець і добре розумів місцевих гравців. Йому вдалося нас об'єднати.

Спілкуватися з Блохіним було важко, але він трохи говорив англійською. Я відразу пішов до репетитора і трохи вчив російську. Футбольна мова не така важка, тому ми якось розумілись. Чи приносив Блохін "Золотий м'яч" на тренування? Ні, такого не пам'ятаю. Що я відчував, коли прибрали Блохіна? Це завжди поганий знак, коли йде тренер. Але я вважаю, те, що ми отримали від Реброва, було набагато важливіше", – резюмував Ленс в інтерв'ю SportArena.

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