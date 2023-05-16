"Мы тогда тяжело начали, плюс в конце имели непонимание между украинцами и легионерами. Блохин как тренер был немного старомодным.

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Затем пришел Сергей Ребров. Он был современным, играл в Европе, понимал европейский менталитет. К тому же, он украинец и хорошо понимал местных игроков. Ему удалось нас объединить.

Общаться с Блохиным было трудно, но он немного говорил на английском. Я сразу пошел к репетитору и немного учил русский. Футбольный язык не так тяжел, поэтому мы как-то обьяснялись. Приносил ли Блохин "Золотой мяч" на тренировку? Нет, такого не помню. Что я чувствовал, когда убрали Блохина? Это всегда плохой знак, когда идет тренер. Но я считаю, то, что мы получили от Реброва, было гораздо важнее", – резюмировал Ленс в интервью SportArena.

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