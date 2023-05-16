– Я не хотів їхати до України, бо мав пропозиції з АПЛ та Німеччини. Але було одне але – це президент Динамо Ігор Суркіс. Він запросив мене та агентів на зустріч, обговорити різні деталі, суми, гонорари. І в мене залишилося гарне відчуття щодо не лише гонорару, а й досвіду, який я можу отримати у Києві. Президент Динамо сказав, що вони не ставали чемпіонами УПЛ уже 5-7 років і дуже хотіли повернутися до Ліги чемпіонів. В Україні я виграв усе, що міг, і це був класний період для мене, і не лише фінансово.

– Що тобі сказав Суркіс, що ти вирішив їхати до Динамо?

– Думаю, ви знаєте, який Суркіс. Він може бути прямим і завжди знає, чого хоче. Моя розмова з Суркісом була не з приємних, президент переконував мене приїхати та підписати контракт. Він казав, що зі мною та кількома іншими гравцями ми зможемо поборотися за УПЛ та конкурувати з Шахтарем. Шахтар тоді був дуже сильний, в підсумку ми досягли всього, про що домовлялися, і через 2 роки для мене настав час рухатися далі.

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– Багато хто був здивований твоїм переходом у Динамо. Вони говорили, що ти просто приїхав заробити грошей.

– Так, у мене був хороший контракт, але це не єдина причина, чому я прийшов. Якщо пам'ятаєте, як я грав, то це не було тому, що я отримав гроші і почав жити краще, насолоджуватися. Ні, я робив усе, що було в моїх силах. Я віддався повністю. Думаю, у мене було 2 класні сезони, і після цього я пішов до АПЛ.

– Була інформація, що перед Динамо ти мав контакти з Міланом. Це правда?

– Я багато разів за свою кар'єру контактував з великими командами. Зараз це вже неважливо, я однаково вирішив перейти до Динамо. Це ж добре, так? – сказав Ленс в інтерв'ю SportArena.

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