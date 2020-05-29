В чемпіонаті Данії гравець забив гол ударом з центра поля

Орхус та Раннерс розійшлися миром (1:1) в 21 турі данської першості. Гол гостей став окрасою поєдинку.

На 36-й хвилині поєдинку півзахисник Раннерса Сімон Пізенгер помітив, що голкіпер Орхуса вийшов з воріт. 28-річний австрієць наважився на удар практично з середини поля і не прогадав – м'яч по дузі влетів у сітку. Звісно, не обійшлося без помилки воротаря, проте це не применшує краси взяття воріт.

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Господарі зуміли уникнути поразки лише в компенсований час. Щоправда, тут гол вийшов куди банальнішим – після флангової атаки та замикання прострільної передачі.

Зауважимо, що 21 тур чемпіонату Данії став першим після карантину. Перед тим команди виходили на поле ще в березні.

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