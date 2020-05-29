В чемпионате Дании игрок забил гол ударом с центра поля

Орхус и Раннерс разошлись миром (1:1) в 21 туре датского первенства. Гол гостей стал украшением поединка.

На 36-й минуте поединка полузащитник Раннерса Симон Пизенгер заметил, что голкипер Орхуса вышел из ворот. 28-летний австриец решился на удар практически с середины поля и не прогадал – мяч по дуге влетел в сетку. Конечно, не обошлось без ошибки вратаря, однако это не умаляет красоты взятия ворот.

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Хозяева сумели избежать поражения лишь в компенсированное время. Правда, здесь гол получился куда банальнее – после фланговой атаки и замыкания прострельной передачи.

Заметим, что 21 тур чемпионата Дании стал первым после карантина. Перед тем команды выходили на поле еще в марте.

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