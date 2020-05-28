Неймар познущався над власним сином, який продемонстрував повну відсутність футбольного таланту

Форвард ПСЖ у пошуках розваг не пошкодував навіть власного сина.

Футбольні здібності сина Неймара залишають бажати кращого – у цьому можна пересвідчитися, переглянувши відео з Instagram 28-річного форварда ПСЖ. Іменитий батько кидав хлопцеві невеличкі м'ячі, а той повинен був вразити імпровізовані "ворота".

"Фарерський Бекхем" забив 4 голи за 13 хвилин – фантастичний хет-трик зі штрафних

Син бразильця ніяк не міг влучити в ціль, за що поплатився – замість м'яча Неймар кинув йому куряче яйце. Хлопчина, нічого не підозрюючи, зіграв головою, але "м'яч" на ній і залишився.

Нагадаємо, ПСЖ, за який виступає Неймар, втретє поспіль став чемпіоном Франції. Сезон у Лізі 1 було завершено достроково.

Неймар vs Мбаппе, успіх Марселя зі сльозами надії, обкрадений Ліон, Камавінга затягнув Ренн в ЛЧ – ревю сезону Ліги 1