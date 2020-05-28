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Неймар познущався над власним сином, який продемонстрував повну відсутність футбольного таланту

14:09 192 Читать на русском
Неймар познущався над власним сином, який продемонстрував повну відсутність футбольного таланту
Неймар із сином / фото із соцмереж

Форвард ПСЖ у пошуках розваг не пошкодував навіть власного сина.

Футбольні здібності сина Неймара залишають бажати кращого – у цьому можна пересвідчитися, переглянувши відео з Instagram 28-річного форварда ПСЖ. Іменитий батько кидав хлопцеві невеличкі м'ячі, а той повинен був вразити імпровізовані "ворота".

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Син бразильця ніяк не міг влучити в ціль, за що поплатився – замість м'яча Неймар кинув йому куряче яйце. Хлопчина, нічого не підозрюючи, зіграв головою, але "м'яч" на ній і залишився.

Нагадаємо, ПСЖ, за який виступає Неймар, втретє поспіль став чемпіоном Франції. Сезон у Лізі 1 було завершено достроково.

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Día de trolagem com o filho

Допис, поширений ene10ta Érre neymarjr (@neymarjr)

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