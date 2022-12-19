"Зараз в інших командах відпустка. Йдуть перемовини, розглядаю всі варіанти. Є пропозиція залишитися в Хорватії. Побачимо, як буде. Якась конкретика з'явиться в січні. Є певні розмови, географія величезна. Також розглядаю повернення додому. Подивимось.

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Десна? З початку війни немає зв'язку з керівництвом. Хлопці між собою спілкуються в чаті. Підтримуємо зв'язок. Борги залишилися. Мій контракт з Десною закінчився взимку. Забрав документи і все пробачив, усвідомлюючи, що ніхто нічого не отримає. Чи повернусь у Десну, якщо команда відновиться до кінця війни? Звичайно. Якщо закриють всі питання, яких назбиралася ціла купа, – повернуся залюбки. Чернігів для мене став другим рідним містом. Моя дитина пішла в школу там, придбали житло, обжилися друзями. Планую повернутися та жити там. Десна – пріоритетний варіант для мене.

В мій будинок у Чернігові залетів снаряд, декілька квартир вигоріло під нуль. Моя квартира на дев'ятому поверсі, прилетіло на другий. Спочатку думали, що снаряд не розірвався та лежить в підвалі, проте мешканці нашого будинку нічого там не знайшли. Ті, хто залишився там, привели все до ладу і зараз вже й ліфт працює. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав. Це найголовніше.

У рідному Нікополі дуже складна ситуація. Щодня та щоночі місто під вогнем. В мене залишилися родичі, рідні, друзі. Дуже складно говорити про це. Фактично – ядерний терор. Вони цілять в зовсім не військові об'єкти. Нікополь тримається. Я впевнений, місто стоятиме до нашої перемоги. Тримаю зв'язок та дуже переживаю за це", – сказав Литовка у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, після відходу з Десни 34-річний голкіпер виступав за хорватський клуб Загора.

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