"Сейчас в других командах отпуск. Идут переговоры, рассматриваю все варианты. Есть предложение остаться в Хорватии. Увидим, как будет. Какая-то конкретика появится в январе. Есть определенные разговоры, география огромна. Также рассматриваю возвращение домой. Посмотрим.

Украину могут исключить из ФИФА и УЕФА за попытку провести внеочередной съезд УАФ – официальное предупреждение

Десна? С начала войны нет связи с руководством. Ребята между собой общаются в чате. Поддерживаем связь. Долги остались. Мой контракт с Десной закончился зимой. Забрал документы и все простил, осознавая, что никто ничего не получит. Вернусь ли в Десну, если команда возродится до конца войны? Конечно. Если закроют все вопросы, которых собралась целая куча, – вернусь охотно. Чернигов для меня стал вторым родным городом. Мой ребенок пошел в школу там, приобрели жилье, обжились друзьями. Планирую вернуться и жить там. Десна – приоритетный вариант для меня.

В мой дом в Чернигове залетел снаряд, несколько квартир выгорело под ноль. Моя квартира на девятом этаже, прилетело на второй. Сначала думали, что снаряд не разорвался и лежит в подвале, однако жильцы нашего дома там ничего не нашли. Оставшиеся там привели все в порядокй и сейчас уже и лифт работает. К счастью, никто из жителей не пострадал. Это самое главное.

В родном Никополе очень сложная ситуация. Каждый день и ночью город под огнем. У меня остались родственники, родные, друзья. Очень сложно говорить об этом. Фактически – ядерный террор. Они целятся в отнюдь не военные объекты. Никополь держится. Я уверен, что город будет стоять до нашей победы. Держу связь и очень переживаю за это", – сказал Литовка в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, после ухода из Десны 34-летний голкипер выступал за хорватский клуб Загора.

"Вони воювали з Чечнею, з Грузією, з Україною": легіонер УПЛ – про шанс у Шахтарі, агресію Рінкона, дружбу з кіпером МЮ