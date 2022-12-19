Павелко і Ко побоюються втратити свої повноваження у головному футбольному органі країни, тож перестраховуються зверненнями у міжнародні інстанції.

Нинішнє керівництво УАФ має повну підтримку від ФІФА та УЄФА. Про це йдеться у листі від футбольних організації, надісланому на адресу віце-президентів УАФ Олега Протасова, Олексія Михайличенка та Анатолія Дем'яненка.

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Міжнародна федерація футболу у своєму зверненні нагадує, що українська асоціація має здійснювати управління своїми справами без впливу третіх сторін. Будь-яке порушення цього зобов’язання може призвести до призупинення членства УАФ у ФІФА та УЄФА відповідно до ст. 16 Статуту ФІФА та ст. 9 Статуту УЄФА.

Нагадаємо, така реакція викликана спробою провести віртуальний Виконком УАФ 20 грудня щодо недовіри та відсторонення керівництва української Асоціації.

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