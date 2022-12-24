Белорусский диктатор продолжает преследовать выступавших против него в 2020 году.

Издание Tribuna Білорусь опубликовало информацию о документе из местного Министерства спорта, в котором запрещается 49 футболистам работать в стране.

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Среди подпавших под эти диктаторские санкции и полузащитник БАТЭ Станислав Драгун, который был признан вторым лучшим игроком страны по итогам 2022 года. Большинство игроков попали в этот список из-за записи видео против насилия в 2020 году. Отмечается, что этот список еще может дополняться.

Интересно, что включение некоторых футболистов довольно странное. Так, в списке подсанкционных попал игрок, публично поддерживавший самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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