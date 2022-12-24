Екс-тренер Львова опиниться на лаві підсудних в Білорусі – він виступав проти режиму Лукашенка
Колишній тренер Львова Василь Хомутовський став ще однією жертвою режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка.
Ленінський районний суд Мінська розгляне звинувачення щодо колишнього тренера воротарів ФК Львів Василя Хомутовського, повідомляє видання Наша Ніва.
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Йому інкримінують "Активну участь у групових діях, що грубо порушують громадський порядок". Йдеться про відкрите засудження фіктивної перемоги Олександра Лукашенка на президентських виборах та насильницькі методи, якими режим розправлявся з мітингувальниками. За це йому загрожує обмеження волі строком від 2 до 5 років або в'язниця до 4 років.
Нагадаємо, восени Хомутовський приїхав до Білорусі на операцію, після чого місцеві силовики його затримали та записали на відео його визнання в участі у протестах. Спеціаліст приєднався до тренерського штабу Львова у січні 2022 року, після чого перебрався до румунської Стяуа.
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