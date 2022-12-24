Ленінський районний суд Мінська розгляне звинувачення щодо колишнього тренера воротарів ФК Львів Василя Хомутовського, повідомляє видання Наша Ніва.

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Йому інкримінують "Активну участь у групових діях, що грубо порушують громадський порядок". Йдеться про відкрите засудження фіктивної перемоги Олександра Лукашенка на президентських виборах та насильницькі методи, якими режим розправлявся з мітингувальниками. За це йому загрожує обмеження волі строком від 2 до 5 років або в'язниця до 4 років.

Нагадаємо, восени Хомутовський приїхав до Білорусі на операцію, після чого місцеві силовики його затримали та записали на відео його визнання в участі у протестах. Спеціаліст приєднався до тренерського штабу Львова у січні 2022 року, після чого перебрався до румунської Стяуа.

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