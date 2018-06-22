Піке відповів Барселоні на звинувачення щодо зйомок його компанії про рішення Грізманна

У захисника Барселони Жерара Піке непорозуміння зі своїм клубом через форварда Атлетіко Антуана Грізманна.

Форвард збірної Франції Антуан Грізманн опублікував відеоролик "Рішення", в якому оголосив про намір залишитися в Атлетіко.

Відео зняла компанія Kosmos Studios, що належить захиснику Барселони Жерару Піке. Тепер на гравця чекають неприємності.

Каталонці були головним претендентом на Грізманна, і керівництво клубу, включно з президентом Барселони Жозепом Бартомеу, вважає, що Жерар перетнув межу манерою презентації та публікації відеоролику.

Піке вже встиг відповісти на звинувачення. Футболіст заявив, що ніяк не міг вплинути на рішення Грізманна залишитись у мадридському клубі.

"Мене дуже здивувала реакція всіх людей, причетних до Барселони, які поставили під сумнів мою відданість і любов до клубу. Так, фільм робила одна з моїх компаній, але ідея з'явилася ще кілька місяців тому.

Ми не консультувалися з режисерами фільму з жодних питань. Хлопці просто знімали, щоб дізнатися його рішення. Я спілкувався з клубом з цього приводу, там про це знали. Ніяких двох фіналів для фільму не знімалося, я не знаю, хто про це сказав.

Я не допомагаю і не раджу нікому приймати рішення. Навіть, якби я мав до цього відношення, нічого б не змінилося.

Я говорив з Бартомеу з приводу його реакції. Він дзвонив мені, все нормально. Я сам здивувався, я думав, що Грізманн перейде в Барселону", – цитує Піке Marca.