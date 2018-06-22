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Пике ответил Барселоне на обвинения относительно съемок его компании о решении Гризманна

16 июня 11:15 275 Читати українською
Пике ответил Барселоне на обвинения относительно съемок его компании о решении Гризманна
Жерар Пике / Getty Images

У защитника Барселоны Жерара Пике недоразумения со своим клубом из-за форварда Атлетико Антуана Гризманна.

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн опубликовал видеоролик "Решение", в котором объявил о намерении остаться в Атлетико.

Видео сняла компания Kosmos Studios, принадлежащая защитнику Барселоны Жерару Пике. Теперь на игрока ждут неприятности.

Каталонцы были главным претендентом на Гризманна, и руководство клуба, включая президента Барселоны Хосепа Бартомеу, считает, что Жерар пересек границу манерой презентации и публикации видеоролика.

Пике уже успел ответить на обвинения. Футболист заявил, что никак не мог повлиять на решение Гризманна остаться в мадридском клубе.

"Меня очень удивила реакция всех людей, причастных к Барселоне, которые поставили под сомнение мою преданность и любовь к клубу. Да, фильм делала одна из моих компаний, но идея появилась еще несколько месяцев назад.

Мы не консультировались с режиссерами фильма ни по каким вопросам. Ребята просто снимали, чтобы узнать его решение. Я общался с клубом по этому поводу, там об этом знали. Никаких двух финалов для фильма не снималось, я не знаю, кто об этом сказал.

Я не помогаю и не советую никому принимать решения. Даже если бы я имел к этому отношение, ничего бы не изменилось.

Я говорил с Бартомеу по поводу его реакции. Он звонил мне, все нормально. Я сам удивился, я думал, что Гризманн перейдет в Барселону", – цитирует Пике Marca.

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