Піке Грізманну: Ти досягнеш великого успіху в майбутньому сезоні

Захисник Барселони та збірної Іспанії Жерар Піке прокоментував рішення Антуана Грізманна залишитись в Атлетіко

Напередодні нападник мадридського Атлетіко Антуан Грізманн оголосив про те, що він залишиться в мадридському клубі.

"Ще одна можливість побачити життя футболіста і його сумніви перед тим, як він прийме найважливіше рішення в своїй кар'єрі.

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Ти вирішив залишитися в Атлетіко, і я сподіваюся, що ти досягнеш більшого успіху в майбутньому сезоні", – адресував слова Піке Грізманну в твіттері.

Нагадаємо, тривалий час у ЗМІ з'являлась інформація, що Грізманн до переходу в Барселону.