"Я у преферанс не грав з Ахметовим, але коли ми виграли чемпіонство, то в автобусі до нас вся свита підсіла: там Ахметов, Звягільський, Янукович...

Ахметов – про перегони з Динамо: "Хочу, щоб Шахтар став чемпіоном в останньому турі"

Президент сів із нами в дурня грати. Тільки карти роздали, двоє людей вийшло, четверо залишилося. Він уже знав, у кого які карти, хоча я ще не ходив. Сенс тоді грати? Він нас тоді обіграв. Ми ні на що не грали. Футболісти грають на гроші у покер", – сказав Воробей в інтерв'ю Sport.ua.

Нагадаємо, Воробей перебував у структурі Шахтаря у 1995-2007 роках, зігравши за "гірників" понад 200 матчів.

"Неймар був у нас на олівці, ми почали з 15 мільйонів євро, дійшли до 25": правила життя і бізнесу Ріната Ахметова