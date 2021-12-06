"Я продовжую нервувати. А якщо я нервуюсь, значить, воно стукає. А коли воно стукає, мені це подобається. Я займаюся улюбленою справою, тобто футбол перебуває у моєму серці. А зараз у нас із Динамо все-таки рівна кількість очок.

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Мені хотілося б, щоб розв'язка чемпіонату була в останньому турі. Щоб ми дізналися чемпіона і ним обов'язково був футбольний клуб Шахтар. Для цього доведеться нервувати ще більше? Ну нічого, понервуємо", – сказав Ахметов в ефірі програми "Великий футбол".

Нагадаємо, після 17-ти турів УПЛ Шахтар і Динамо набрали по 44 очки – "гірники" випереджають киян у турнірній таблиці завдяки кращій різниці забитих м'ячів.

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