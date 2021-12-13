"Я в преферанс не играл с Ахметовым, но когда мы выиграли чемпионство, то в автобусе к нам вся свита подсела: там Ахметов, Звягильский, Янукович...

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Президент сел с нами в дурака играть. Только карты раздали, два человека вышло, четверо осталось. Он уже знал, у кого какие карты, хотя я еще не ходил. Смысл тогда играть? Он нас тогда обыграл. Мы ни на что не играли. Футболисты играют на деньги в покер", – сказал Воробей в интервью Sport.ua.

Напомним, Воробей находился в структуре Шахтера в 1995-2007 годах, сыграв за "горняков" более 200 матчей.

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