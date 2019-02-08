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Еміліано Сала знайдений мертвим – поліція підтвердила, що тіло належить футболісту

01:06 447 Читать на русском
Еміліано Сала знайдений мертвим – поліція підтвердила, що тіло належить футболісту
Еміліано Сала загинув / фото із соцмереж

Тіло, яке було знайдене на борту затонулого літака, належить аргентинському футболісту Еміліано Салі.

Нападник Кардіффа Еміліано Сала знайдений мертвим. Поліція підтвердила, що тіло, яке було виявлене на борту затонулого літака та підняте на поверхню – це 28-річний аргентинський футболіст.

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Тіло пілота літака Дейва Ібботсона досі не знайдене. Поліція вже повідомила родини Сали та пілота.

Нагадаємо, Сала перейшов з Нанта у Кардіфф за рекордні для британського клубу 17 млн євро. 21 січня під час перельоту в Англію літак з футболістом зник з радарів. 3 лютого на морському дні Ла-Маншу пошукова група виявила літак, а пізніше тіло.

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Теги
Нант Нант Кардіфф Кардіфф Англія Смерті футболістів Головне Футбольні авіакатастрофи Еміліано Сала Еміліано Сала
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