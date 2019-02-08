Еміліано Сала знайдений мертвим – поліція підтвердила, що тіло належить футболісту

Тіло, яке було знайдене на борту затонулого літака, належить аргентинському футболісту Еміліано Салі.

Нападник Кардіффа Еміліано Сала знайдений мертвим. Поліція підтвердила, що тіло, яке було виявлене на борту затонулого літака та підняте на поверхню – це 28-річний аргентинський футболіст.

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#Update The body brought to Portland Port today has been formally identified by HM Coroner for Dorset as that of professional footballer Emiliano Sala.



The families of Mr Sala and pilot David Ibbotson have been updated. Our thoughts remain with them all



https://t.co/YpVTvaEt7P — Dorset Police (@dorsetpolice) 7 лютого 2019 р.

Тіло пілота літака Дейва Ібботсона досі не знайдене. Поліція вже повідомила родини Сали та пілота.

Нагадаємо, Сала перейшов з Нанта у Кардіфф за рекордні для британського клубу 17 млн євро. 21 січня під час перельоту в Англію літак з футболістом зник з радарів. 3 лютого на морському дні Ла-Маншу пошукова група виявила літак, а пізніше тіло.

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