toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АЯКС - РЕАЛ МАДРИД ТОТТЕНХЕМ - БОРУСІЯ ДОРТМУНД ОЛІМПІАКОС - ДИНАМО

Хто така Луїза Унгерер – таємна дівчина Сали порушила своє мовчання після смерті футболіста

15:10 4915 Читать на русском
Хто така Луїза Унгерер – таємна дівчина Сали порушила своє мовчання після смерті футболіста
Еміліано Сала та Луїза Унгерер – у них декілька спільних фото

Еміліано Сала зустрічався із 31-річною бразильською волейболісткою. Луїза Унгерер вперше заговорила про стосунки з загиблим аргентинським форвардом, який перейшов у Кардіфф за рекордні 15 мільйонів фунтів, але так і не зіграє за нього жодного матчу.

Еміліано Сала помер в авіакатастрофі, коли повертався з Нанта у свій новий клуб 21 січня. Літак 28-річного форварда, який зник з радарів, затонув на дні Ла-Маншу. Пошуки Сали та його пілота Дейва Ібботсона переривали "через неправдоподібно малу ймовірність" знайти їх живими. Згодом пошукову операцію було відновлено. Лише 7-го лютого рятувальники змогли витягти з уламків тіло. Виявилось, що воно належало Салі.

До останнього нічого не було відомо про його таємні стосунки. Луїза Унгерер – загалом доволі закрита персона і порушила мовчання напередодні. Це волейболістка, яка виступає у Франції за Безьє Анжелс. Її Інстаграм відкритий лише для друзів. Коли тіло знайшли, вона написала декілька зворушливих слів: "Завжди кохатиму тебе". Свої стосунки вони берегли і ретельно приховували, хоча Емі декілька разів засвітився на її матчах.

Трагічна смерть Еміліано Сали: як Мессі та футбольний світ оплакують 28-річного гравця, а Нант демонструє шляхетність

В інтерв'ю O Globo дівчина зізналась, що їхні стосунки почались у вересні 2017-го року з переписки в соцмережах. Востаннє вони зустрілись 14-го січня на її дні народження. Після 5-и років у Нанті вона перебралась до Безьє, але того тижня випала щаслива нагода – виїзд у гості до колишньої команди. Відстань у 800 кілометрів не заважала їхньому коханню. Станом на той день останньої зустрічі Сала був 3-м найкращим бомбардиром Ліги 1. Його 12 забитих у складі середняка Нанта голів і досі дозволяють входити у топ-5 голеадорів чемпіонату Франції.

На її 30-й день народження Сала приготував особливий подарунок. Гол у ворота ПСЖ, яким Нант зрівняв рахунок. Однак судді помилково не зарахували його, а команда Еміліано програла 0:1. "Я сказала йому, що знаю – це мій подарунок від нього. Суддя скасував його, але для мене це не має значення. Я зберегла його як подарунок для себе".

У день трагічного польоту до Кардіффа пара обмінювалась повідомленнями, але Луїза не хоче обговорювати це. "Він сказав, що відлітає в Кардіфф і здійснює свою мрію грати в АПЛ – "найкращій лізі світу". Я справді раділа за нього, адже Еміліано виглядав таким щасливим", – сказала лише Унгерер.

Еміліано Сала, дівчина, Луїза Унгерер

"Люди впізнавали його на вулиці, підходили і просили зробити спільне фото. Тоді я питала його: "Хто, чорт забирай, сказав тобі забивати стільки голів?" З її слів, Сала був щиро здивований своєю раптовою славою і навіть не розумів цього. Це був простий чоловік з доброю душею і чистим серцем, "моментами навіть наївний". Приємний, любив жартувати.

Вона важко пережила цю ситуацію і "хотіла б, аби Сала повернувся", але нікого не звинувачує і усвідомлює, що цей камбек неможливий. Багато людей немов допитують її про страшні подробиці авіакатастрофи. "Це дійсно важко", – зізнається бразилійка. До моменту, коли ідентифікували тіло, надія була все ще з нею. Та в той же час Луїза зловила себе на думці: "Сподіваюсь, що це він".

"Це була велика мука – не знати, де перебуває літак, не відати, що станеться далі. Пошуки, які не можна було переривати, щодня приносили страждання. У мене до останнього залишалася надія, що він живий. Тепер я маю бути щасливою для себе і для нього, позаяк Еміліано цього хотів би", – додала дівчина Сали.

Волейбол став для неї порятунком у найважчий період. За час пошуків Сали Луїза Унгерер встигла зіграти 4 матчі (у першості Франції та Лізі чемпіонів). Менш ніж за 48 годин до підтвердження смерті аргентинського футболіста вона вийшла на паркет, щоб провести чергову гру, хоча тренер і наполягав, аби його ліберо відпочила. Єдиний момент, коли Луїза може не думати про всю цю трагедію, настає під час матчів. Хоча і тут сльози часто котяться по обличчю в кінці ігор або в роздягальні. Навіть після перемог.

Одне з її численних тату постало на його честь: 9-й номер, "Емі назавжди". Вона збирається жити для себе і для нього теж. Бо, як Сала завжди говорив їй: "Дякую за те, якою ти є".

Усе про зникнення літака і смерть Еміліано Сали

Теги
Головне Англія Статті Дівчина дня Футбольні авіакатастрофи Еміліано Сала Еміліано Сала Нант Нант Кардіфф Кардіфф Дівчата футболістів Смерті футболістів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
47
хв
Олімпіакос
19:55
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук