Хто така Луїза Унгерер – таємна дівчина Сали порушила своє мовчання після смерті футболіста

Еміліано Сала зустрічався із 31-річною бразильською волейболісткою. Луїза Унгерер вперше заговорила про стосунки з загиблим аргентинським форвардом, який перейшов у Кардіфф за рекордні 15 мільйонів фунтів, але так і не зіграє за нього жодного матчу.

Еміліано Сала помер в авіакатастрофі, коли повертався з Нанта у свій новий клуб 21 січня. Літак 28-річного форварда, який зник з радарів, затонув на дні Ла-Маншу. Пошуки Сали та його пілота Дейва Ібботсона переривали "через неправдоподібно малу ймовірність" знайти їх живими. Згодом пошукову операцію було відновлено. Лише 7-го лютого рятувальники змогли витягти з уламків тіло. Виявилось, що воно належало Салі.

До останнього нічого не було відомо про його таємні стосунки. Луїза Унгерер – загалом доволі закрита персона і порушила мовчання напередодні. Це волейболістка, яка виступає у Франції за Безьє Анжелс. Її Інстаграм відкритий лише для друзів. Коли тіло знайшли, вона написала декілька зворушливих слів: "Завжди кохатиму тебе". Свої стосунки вони берегли і ретельно приховували, хоча Емі декілька разів засвітився на її матчах.

Трагічна смерть Еміліано Сали: як Мессі та футбольний світ оплакують 28-річного гравця, а Нант демонструє шляхетність

В інтерв'ю O Globo дівчина зізналась, що їхні стосунки почались у вересні 2017-го року з переписки в соцмережах. Востаннє вони зустрілись 14-го січня на її дні народження. Після 5-и років у Нанті вона перебралась до Безьє, але того тижня випала щаслива нагода – виїзд у гості до колишньої команди. Відстань у 800 кілометрів не заважала їхньому коханню. Станом на той день останньої зустрічі Сала був 3-м найкращим бомбардиром Ліги 1. Його 12 забитих у складі середняка Нанта голів і досі дозволяють входити у топ-5 голеадорів чемпіонату Франції.

На її 30-й день народження Сала приготував особливий подарунок. Гол у ворота ПСЖ, яким Нант зрівняв рахунок. Однак судді помилково не зарахували його, а команда Еміліано програла 0:1. "Я сказала йому, що знаю – це мій подарунок від нього. Суддя скасував його, але для мене це не має значення. Я зберегла його як подарунок для себе".

У день трагічного польоту до Кардіффа пара обмінювалась повідомленнями, але Луїза не хоче обговорювати це. "Він сказав, що відлітає в Кардіфф і здійснює свою мрію грати в АПЛ – "найкращій лізі світу". Я справді раділа за нього, адже Еміліано виглядав таким щасливим", – сказала лише Унгерер.

"Люди впізнавали його на вулиці, підходили і просили зробити спільне фото. Тоді я питала його: "Хто, чорт забирай, сказав тобі забивати стільки голів?" З її слів, Сала був щиро здивований своєю раптовою славою і навіть не розумів цього. Це був простий чоловік з доброю душею і чистим серцем, "моментами навіть наївний". Приємний, любив жартувати.

Вона важко пережила цю ситуацію і "хотіла б, аби Сала повернувся", але нікого не звинувачує і усвідомлює, що цей камбек неможливий. Багато людей немов допитують її про страшні подробиці авіакатастрофи. "Це дійсно важко", – зізнається бразилійка. До моменту, коли ідентифікували тіло, надія була все ще з нею. Та в той же час Луїза зловила себе на думці: "Сподіваюсь, що це він".

"Це була велика мука – не знати, де перебуває літак, не відати, що станеться далі. Пошуки, які не можна було переривати, щодня приносили страждання. У мене до останнього залишалася надія, що він живий. Тепер я маю бути щасливою для себе і для нього, позаяк Еміліано цього хотів би", – додала дівчина Сали.

Волейбол став для неї порятунком у найважчий період. За час пошуків Сали Луїза Унгерер встигла зіграти 4 матчі (у першості Франції та Лізі чемпіонів). Менш ніж за 48 годин до підтвердження смерті аргентинського футболіста вона вийшла на паркет, щоб провести чергову гру, хоча тренер і наполягав, аби його ліберо відпочила. Єдиний момент, коли Луїза може не думати про всю цю трагедію, настає під час матчів. Хоча і тут сльози часто котяться по обличчю в кінці ігор або в роздягальні. Навіть після перемог.

Одне з її численних тату постало на його честь: 9-й номер, "Емі назавжди". Вона збирається жити для себе і для нього теж. Бо, як Сала завжди говорив їй: "Дякую за те, якою ти є".

Усе про зникнення літака і смерть Еміліано Сали