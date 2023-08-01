Легендарний уругвайський захисник Дієго Годін завершив професіональну кар'єру. Останнім матчем зіркового футболіста стала гра фінального туру чемпіонату Аргентини, де його Велес Сарсфілд мінімально поступився клубу Уракан.

Годін офіційно оголосив про завершення кар'єри у віці 37 років

На наступний день після гри, коли команда повернулась до Буенос-Айреса, кілька гравців заїхали на базу, щоб забрати власні автомобілі. У той момент на футболістів напали агресивні фанати зі зброєю в руках. Про це пише Reuters.

"Ми приїхали, щоб забрати наші машини та поїхати додому. Вийшли, було вже темно, коли до нас підʼїхали авто ультрас. Їх було 5 чи 6. Вони двічі вдарили мене по обличчю, хапаючи за куртку. Я був дуже наляканий, мої товариші по команді не хотіли йти додому, якщо за ними поїдуть слідом. Вони навіть сказали одному з них: "Вийди з машини, або вистрелю тобі в ноги", – сказав форвард Джанлука Престіанні для ESPN.

За інформацією видання, в інциденті, окрім Престіанні, також постраждали захисники Леонардо Хара та Франсіско Ортега, нападник Сантьяго Кастро. Клуб публічно засудив дії зловмисників.

Футболісти вирішили не подавати заяву до поліції, але були викликані для розслідування кримінальної справи. Тренер Себастьян Мендес повідомив директорам клубу, що команда не повернеться до тренувань, доки не буде гарантована безпека для колективу.

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