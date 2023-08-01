В Аргентине вооруженные фанаты напали на футболистов после прощального матча легенды
Последний матч в карьере легендарного уругвайского защитника Диего Година закончился нападением разъяренных фанатов на его одноклубников.
Легендарный уругвайский защитник Диего Годин завершил профессиональную карьеру. Последним матчем звездного футболиста стала игра финального тура чемпионата Аргентины, где его Велес Сарсфилд минимально уступил клубу Уракан.
Годин официально объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет
На следующий день после игры, когда команда вернулась в Буэнос-Айрес, несколько игроков заехали на базу, чтобы забрать собственные автомобили. В этот момент на футболистов напали агрессивные фанаты с оружием в руках. Об этом пишет Reuters.
"Мы приехали, чтобы забрать наши машины и поехать домой. Вышли, было уже темно, когда к нам подъехали авто ультрас. Их было 5 или 6. Они дважды ударили меня по лицу, хватая за куртку. Я был очень напуган, мои товарищи по команде не хотели идти домой, если за ними поедут следом, они даже сказали одному из них: "Выйди из машины или выстрелю тебе в ноги", – цитирует форварда Джанлуку Престианни ESPN.
По информации издания, в инциденте, кроме Престианни, также пострадали защитники Леонардо Хара и Франсиско Ортега, нападающий Сантьяго Кастро. Клуб публично осудил действия злоумышленников.
Футболисты решили не подавать заявление в полицию, но были вызваны для расследования уголовного дела. Тренер Себастьян Мендес сообщил директорам клуба, что команда не вернется к тренировкам, пока не будет обеспечена безопасность для коллектива.
Золоті 80-ті: коли бос Ярмоленка був пацаном, у Вердері пили по 100 грамів, Марадона не підсів на наркоту і ще 27 фото