Легендарный уругвайский защитник Диего Годин завершил профессиональную карьеру. Последним матчем звездного футболиста стала игра финального тура чемпионата Аргентины, где его Велес Сарсфилд минимально уступил клубу Уракан.

Годин официально объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет

На следующий день после игры, когда команда вернулась в Буэнос-Айрес, несколько игроков заехали на базу, чтобы забрать собственные автомобили. В этот момент на футболистов напали агрессивные фанаты с оружием в руках. Об этом пишет Reuters.

"Мы приехали, чтобы забрать наши машины и поехать домой. Вышли, было уже темно, когда к нам подъехали авто ультрас. Их было 5 или 6. Они дважды ударили меня по лицу, хватая за куртку. Я был очень напуган, мои товарищи по команде не хотели идти домой, если за ними поедут следом, они даже сказали одному из них: "Выйди из машины или выстрелю тебе в ноги", – цитирует форварда Джанлуку Престианни ESPN.

По информации издания, в инциденте, кроме Престианни, также пострадали защитники Леонардо Хара и Франсиско Ортега, нападающий Сантьяго Кастро. Клуб публично осудил действия злоумышленников.

Футболисты решили не подавать заявление в полицию, но были вызваны для расследования уголовного дела. Тренер Себастьян Мендес сообщил директорам клуба, что команда не вернется к тренировкам, пока не будет обеспечена безопасность для коллектива.

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