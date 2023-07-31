У своїх соцмережах уругвайський оборонець повідомив про завершення кар'єри. Дієго Годін найбільше відомий своїми успішними виступами за Атлетіко.

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Захисник за мадридську команду зіграв у 389 матчах, що є рекордом для іноземного гравця у складі "матрацників". Разом з Атлетіко він завоював 8 титулів, включаючи два кубки Ліги Європи. Двічі Годін з командою Сімеоне виходив у фінал Ліги чемпіонів.

Загалом за свою кар'єру Дієго зіграв у 627 матчах, в яких забив 38 голів та віддав 23 результативні передачі. Останнім клубом Годіна був Велес Сарсфілд.

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